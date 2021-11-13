На кордоні з Білоруссю загинув польський військовий
Джерело:твітер Станіслава Жарина
На кордоні Білорусі та Польщі ще одна жертва. 13 листопада під час виконання бойового завдання загинув польський військовий.
Що відомо про загибель військового
Загиблий був солдатом 11-ї Любуської дивізії бронетанкової кавалерії. Про це заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин.
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Дуже сумна новина. Співчуття рідним,
– написав Жарин.
Військовий служив у 17-ій Великопольській механізованій бригаді. Командир розповів, що "трапилася прикра подія". Смерть службовця спричинило вогнепальне поранення, однак "сторонні люди до цього не причетні".
Загиблий служив у запасі. Він не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його відправили на кордон лише тиждень тому. Відтоді чоловіків не контактував з мігрантами.
Родичів військового вже повідомили про трагедію. Слідство проводить військова поліція у співпраці з прокуратурою.
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі: останні новини
- Ніч проти 13 листопада виявилася дуже складною. Все тому, що білоруські військові намагались прорвати огорожу у районі Черемхи. Вони зривали стовпи паркану та хотіли розтрощити колючий дріт службовою машиною .
- Одного з мігрантів знайшли мертвим у лісі у районі Вульки Тереховської. Причину його смерті встановлюють.
- Вдень стало відомо, що білоруські силовики дають мігрантам кусачки, аби ті перерізали польську прикордонну огорожу.
- Водночас під час роздачі їжі нелегалам прикордонники Білорусі відкривали вогонь у повітря. Через це харчі отримали не всі.