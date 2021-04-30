На кордоні Киргизстану та Таджикистану поновилася перестрілка

На кордоні Киргизстану та Таджикистану 30 квітня, попри домовленості між країнами, знову відновили стрілянину. Зокрема стріляють в Лейлекському районі.
Джерело:24.kg
Стріляють вже орієнтовно годину. Конфлікт триває на спірній ділянці кордону між державами.
Зауважте Кількість жертв на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 13 осіб
Ситуація на кордоні знову загострилась
Про стрілянину повідомили в Управлінні внутрішніх справ Баткенської області Киргизстану. Там зазначають, що серед поранених є співробітники поліції.
Окрім того, в соцмережах повідомляють про можливе захоплення сіл у Лейлекському районі таджицькою стороною. Офіційно цю інформацію в Управлінні внутрішніх справ не спростували, але й не підтвердили.
Які домовленості є між сторонами конфлікту
Раніше повідомляли, що ситуація на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном 30 квітня стабілізувалася. Перед тим 29 квітня сторони нібито домовились припинити вогонь до 20:00 за місцевим часом. Глави МЗС країн також узгодили відведення військ до місць постійної дислокації.
Місце конфлікту між Киргизстаном й Таджикистаном: карта
Коротка передісторія
- 29 квітня на кордоні між державами біля пункту розподілу води "Головний" виник конфлікт. Раніше його теж не могли поділити. Тобто конфлікт триває не перший рік. Причина суперечок у спірних ділянках, що лишилися після розвалу СРСР.
- Однак конфлікт загострився після того, як таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту. Жителі Киргизстану просили забрати камеру, та інша сторона не погодилась.
- Зі словесної перепалки та кидання в один одного камінням він переріс у військові обстріли.
- Станом на 30 квітня відомо, що загинуло 13 людей. Серед жертв є 13-річна дівчинка та військовий.