На кордоні Киргизстану та Таджикистану поновилася перестрілка

На кордоні Киргизстану та Таджикистану 30 квітня, попри домовленості між країнами, знову відновили стрілянину. Зокрема стріляють в Лейлекському районі.

Стріляють вже орієнтовно годину. Конфлікт триває на спірній ділянці кордону між державами.

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Ситуація на кордоні знову загострилась

Про стрілянину повідомили в Управлінні внутрішніх справ Баткенської області Киргизстану. Там зазначають, що серед поранених є співробітники поліції.

Окрім того, в соцмережах повідомляють про можливе захоплення сіл у Лейлекському районі таджицькою стороною. Офіційно цю інформацію в Управлінні внутрішніх справ не спростували, але й не підтвердили.

Які домовленості є між сторонами конфлікту

Раніше повідомляли, що ситуація на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном 30 квітня стабілізувалася. Перед тим 29 квітня сторони нібито домовились припинити вогонь до 20:00 за місцевим часом. Глави МЗС країн також узгодили відведення військ до місць постійної дислокації.

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