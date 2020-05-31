На Львівщині на пункті пропуску "Шегині" утворилася величезна черга з охочих потрапити до Польщі. Саме на кордоні з останньою розміщується цей контрольний пункт. Натомість прикордонники пояснили всю ситуацію та кажуть, що жодних черг тут немає.

Що відомо про черги на пункті пропуску "Шегині"

Відповідну інформацію оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Про це він написав у фейсбуці.

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Зінкевич, зокрема, опублікував ролик, на якому зображено натовп. На кадрах видно, що люди мокнуть під дощем і не зберігають відповідну дистанцію.

Черга на кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині": відео

За інформацією видання "Четверта студія", люди стояли від 3 години ночі та так і не змогли перетнути кордон.



За інформацією ЗМІ, люди майже 12 годин не могли перетнути кордон із Польщею / Фото: "Четверта студія"



У мережі пишуть, що українці мокнуть під дощем і не зберігають соціальну дистанцію

До теми Як перетинають кордон з Польщею на пішому пункті "Шегині": відео

Коментар Мостиського прикордонного загону

Речниця загону Маргарита Вершиніна у коментарі "Суспільному" розповіла, що від початку доби 31 травня в пішому порядку через кордон пропустили 2 тисячі осіб.

Вона додає:

приблизно 1 тисяча українців перейшла кордон у бік Польщі,

стільки ж осіб потрапили й на територію України.

Черг у нас немає. Періодично можна спостерігати накопичення громадян, які після проходження усіх видів контролю в пункті пропуску "Шегині" очікують на оформлення перед польським пунктом пропуску "Медика",

– повідомила речниця Мостиського прикордонного загону.

За її словами, це зумовлено температурним скринінгом громадян. Також польські прикордонники вносять дані щодо місць тимчасової обсервації людей.

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Коротко про ситуацію на пункті пропуску "Шегині"

У межах боротьби з поширенням коронавірусу його закрили з 7 квітня.

З опівночі 16 травня роботу пункту було відновлено.

Українські прикордонники кажуть, що пропуск вони здійснюють лише у пішому порядку.

З 16 травня "Шегині" встигли перетнути в обидва боки 24 тисячі осіб.

Щодня тут перетинають кордон 2 – 2,5 тисячі осіб.

30 травня прикордонники повідомляли, що черг на кордоні немає. Також вони заявили, що іноді люди скупчуються з боку Медики, щоб перетнути кордон і повернутися до України.

Зверніть увагу! Сьогодні "Шегині" – це один з чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею, який відновив свою роботу після 16 травня. Інші три – це "Ягодин", "Краковець" і "Рава-Руська". Через них можна пройти на машинах.



Де ще можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу