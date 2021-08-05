На кордоні Польщі та Білорусі затримали рекордну кількість мігрантів

Проблема неконтрольованого притоку мігрантів з Білорусі після Литви зачепила і Польщу. Польські прикордонники затримали найбільшу в історії групу нелегалів – 60 осіб.

Більшість незваних гостей на польській територій – з країн Близького Сходу. Мігрантів затримували на околицях одразу кількох міст.

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Серед затриманих більшість – іракці

Мовиться про Кринки, Судзялув та Кузницю. Серед затриманих – 50 іракців, 11 іранців та один камерунець. В більшості – це чоловіки, проте є й 8 жінок та 13 дітей.

Нелегалів помістять у спеціалізовані центри. Там вони перебуватимуть під охороною.

У Литві рекордну кількість нелегалів затримали 1 серпня

Цього року до Польщі намагались потрапили 450 нелегалів через територію Білорусі.

Зазначимо, що у Литві – ситуація з нелегальними мігрантами набагато серйозніша. Тут 1 серпня кордон "прорвала" рекордна кількість нелегалів – 216 осіб. А загалом з початку року таких спроб було більше ніж 4 тисячі – в 10 разів більше, ніж в 2020.

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