На кордоні з Росією затримали жінку зі снайперським прицілом у "рюкзаку сина"

На пункті пропуску через державний кордон України у Луганській області затримали росіянку. Це сталося 22 вересня, коли жінка намагалася виїхати у Росію.

У неї в рюкзаку знайшли снайперський приціл, мисливські ножі та кайданки. Жінка намагалася пояснити це тим, що "рюкзак належить сину", і про його вміст вона не знала.

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Ножі, кайданки, снайперський приціл: на кордоні затримали жінку з арсеналом холодної зброї

У пункті пропуску "Мілове" співробітники Держприкордонслужби 22 вересня зупинили для перевірки автомобіль, який їхав до Росії. У салоні був водій та пасажирка з російським паспортом.

Прикордонники оглянули автомобіль, і виявили серед багажу наплічник із небезпечними предметами:

Там був універсальний нічний снайперський приціл, бікфордів шнур (використовують як запал для вибухівки), три мисливські ножі , металеві кайданки .

(використовують як запал для вибухівки), три мисливські , металеві . А ще чомусь кобура до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 міліметра.

Власниця речей спробувала пояснити інцидент: мовляв, рюкзак належить її сину, про вміст його вона не знала, а просто "забирала всі речі, які мала".



У Луганській області затримали жінку з небезпечними предметами / Фото МВС

У підсумку небезпечні предмети вилучили. Інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Діапазон покарань за таке в Україні широкий: від штрафу до позбавлення волі до 3 років.

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