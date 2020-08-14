На українсько-угорському кордоні сотні автомобілів застрягли у кілометровому заторі. Причиною черг стала ретельна перевірка документів прикордонниками у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Затори утворились на двох пунктах пропуску – "Тиса" і "Лужанка" у Закарпатській області. Автівки не можуть перетнути кордон вже понад добу, інформує ТСН.

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Чому утворились затори

Прикордонники детально перевіряють документи, що дають право на в'їзд до Угорщини. Такі заходи були введені у зв'язку з карантином і виявленням підроблених негативних тестів на коронавірус.

У пресслужбі Чопського прикордонного загону кажуть, що найближчим часом проблему заторів вирішити не вдасться. Оскільки попереду вихідні, черга з автомобілів може лише збільшитись.

Затори на кордоні з Угорщиною / Фото Мукачево.нет:

Жахливі умови на кордоні: що кажуть водії

Водії розповідають, що вночі, за 9 годин, черга зрушилась тільки на 100 метрів. Навколо території, де утворились затори, немає біотуалетів. За кілька діб, водії не мають змоги помитись, поповнити запаси їжі та води.

Більшість автомобілів у заторі – це мікроавтобуси, що перевозять заробітчан на роботу до Італії, Португалії, Іспанії. Пункти пропуску "Тиса" і "Лужанка" – це єдині пункти пропуску, через які Угорщина дозволила транзит до Європейських країн.

Яка ситуація на інших пунктах пропуску

Біля митниць "Ужгород" та "Малий Березний" черг немає. На пункті пропуску "Дякове" стоять близько 20 автомобілів. У порівнянні з "Тисою" і "Лужанкою" – це дуже мало.