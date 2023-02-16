На кордоні з Україною білоруські прикордонники провалилися під кригу, вони загинули

У Брагінському районі Білорусі неподалік українського кордону провалилися під кригу двоє військовослужбовців прикордонної служби, вони загинули.

Крига не витримала ваги двох озброєних чоловіків. Про це повідомила Гомельська прикордонна група.

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Що сталось на кризі

Прикордонний патруль у складі лейтенанта, сержанта-контрактника та військової строкової служби виконував завдання з перевірки режиму державного кордону.

Маршрут проходив у районі заплаву Дніпра. Коли сержант-контрактник провалився під кригу, офіцер спробував його врятувати, а іншого військовослужбовця відправив на сушу.

Однак, як зазначили у прикордонній групі, крига не витримала ваги двох озброєних чоловіків, і обидва потонули.

Актуально про загрозу з Білорусі

Росія продовжує нарощувати свої сили та техніку на території Білорусі. Відтак, нещодавно стало відомо, що країна-агресорка передала ракетний комплекс "Іскандер".

Однак секретар РНБО України Олексій Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі, адже там немає для цього достатніх сил.

Росіяни й надалі можуть використовувати територію Білорусі для подальшого терору українців. Зокрема, запускаючи смертоносні ракети.

До слова, раніше білоруські прикордонники бідкались, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських. Роблять це наші бійці нібито з допомогою "образливих жестів".

Важливо! Сьогодні, 16 лютого самопроголошений президент Білорусі озвучив нову заяву щодо можливої участі військ його країни у війні проти України. Диктатор розійшовся гучними словами, що вони "мирні люди". І мовляв, не хочуть війни. "І в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі".

Так, про російські ракети з їх території, які летіли на українські домівки, Лукашенко чемно змовчав.