На кордоні Вірменії та Азербайджану знову обстріли: загинув військовий
Джерело:Міноборони Азербайджану
На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися обстріли. Через це загинув один азербайджанський військовий.
В Азербайджані повідомляють, що військовий загинув унаслідок пострілу снайпера. У Баку називають конфлікт терористичним актом зі сторони Вірменії.
Цікаво Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи: в Азербайджані відреагували
Азербайджан звернувся до миротворців
Новий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном стався на території Нагірного Карабаху, де перебувають миротворці з Росії та Туреччини. Азербайджанська сторона звернулася до моніторингового центру через інцидент.
Окрім того, в Баку називають новий конфлікт небажанням Вірменії дотримуватися мирного договору та заявили, що будуть відповідати на атаки.
Цей випадок є черговим доказом політики Вірменії з навмисного загострення ситуації в регіоні, створення перешкод для виконання положень тристоронньої угоди від 10 листопада 2020 року і очорнення діяльності російських миротворців,
– заявили в Міноборони країни.
У Єревані поки не відреагували на звинувачення Азербайджану, який вимагає розслідування дій Вірменії.
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: останні новини
- У серпня 2021 року в Азербайджані суд виніс вирок двом вірменським військових за нібито катування азербайджанців під час війни в Нагірному Карабасі в 1993 – 1994 роках.
- Того ж місяця обидві сторони звинуватили одна одну в обстрілах та ескалації конфлікту та збройних провокаціях.
- 1 вересня Вірменія звинуватила Азербайджан у вбивстві військового. Варто зауважити, що в Єревані заявили, що солдата вбив азербайджанський снайпер.