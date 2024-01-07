Біля кордону України з Росією виявили великий плавучий об'єкт: прикордонники показали відео

7 січня 2024, 13:07
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Джерело:

ДПСУ

Українські прикордонники виявили великий плавучий об'єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це понтонний міст росіян.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та опублікувала відповідне відео. 

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"Невідомий об'єкт рухався річкою Десна з Росії. Помітили його у Чернігівській області", – ідеться у повідомленні прикордонників. 

Захисники стежили за об'єктом, поки він не зупинився поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. 

Сапери перевірили об'єкт – металоконструкція загрози не несе.

Понтонний міст рухався Десною: відео 

Ситуація на кордоні: останні новини

  • Українські військові посилюють охорону на кордоні з Росією та Білоруссю. Нещодавно наші захисники провели навчання –  пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.
  • За даними Генштабу станом на 7 січня в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Автор: Анастасія Лукашевська