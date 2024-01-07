Біля кордону України з Росією виявили великий плавучий об'єкт: прикордонники показали відео

Українські прикордонники виявили великий плавучий об'єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це понтонний міст росіян.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та опублікувала відповідне відео.

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"Невідомий об'єкт рухався річкою Десна з Росії. Помітили його у Чернігівській області", – ідеться у повідомленні прикордонників.

Захисники стежили за об'єктом, поки він не зупинився поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою.

Сапери перевірили об'єкт – металоконструкція загрози не несе.

Понтонний міст рухався Десною: відео

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