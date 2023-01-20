На кордоні "багатодітний татусь" не зміг назвати дату дня народження жодного із трьох дітей

На пункті пропуску на українсько-польському кордоні чоловік, який намагався виїхати за кордон представився як багатодітний батько. Однак, як з'ясувалося згодом, надані прикордонникам документи виявилися фальшивкою.

58-річний уродженець Херсонщини намагався виїхати до Польщі рейсовим автобусом. Він надав прикордонникам копії трьох нотаріально засвідчених свідоцтв про народження дітей.

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Чоловік купив фальшиві документи

Крім копій свідоцтв, чоловік показав прикордонникам паспорт, у якому були відомості про трьох дітей, віком 8, 11 та 15 років. Прикордонники запідозрили підробку документів, то ж запросили "багатодітного батька" на бесіду, в ході якої він не зміг назвати дати народження "своїх дітей" та місця видачі документів.

Пізніше чоловік зізнався, що купив підроблені документи у невідомих осіб для того, аби перетнути кордон. Прикордонники повідомили правоохоронців про правопорушення за статтею про підробку документів та передали чоловіка поліції.

У Держприкордонслужбі відзначили, що за час дії режиму воєнного стану тільки прикордонники Львівського загону виявили понад 1 700 документів з ознаками підробок. Про усі випадки проінформували поліцію.

Хто має право на виїзд за кордон

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані й виїзд за кордон їм заборонений. Однак є певні винятки. зокрема, за кордон можуть виїхати: