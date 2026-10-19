"Будемо робити акцент на обороноздатності": Корецький допустив економічне бронювання

В Україні можуть запровадити модель економічного бронювання від мобілізації на тлі стрімкого зростання кількості оформлених відстрочок. Очільник уряду прагне зупинити негативні тенденції та зловживання статусом критичності.

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC, висока заробітна плата, розмір компанії чи відсутність податкової заборгованості не повинні автоматично прирівнюватися до статусу критично важливого для країни підприємства.

Що сказав Корецький щодо перегляду умов бронювання?

За словами очільника уряду, нинішній механізм містить чимало шпарин, якими користуються для уникнення військової служби.

"Усі кажуть про те, що сьогодні забронюватися, щоб мати спокій від мобілізації, стало суттєво легше. Тому, щоб, як мінімум, зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань і маніпуляцій в системі бронювання, ми і пропонуємо переглянути правила", – зазначив Корецький.

Десятки тисяч відстрочок щомісяця

Прем'єр наголосив, що потреба у змінах зумовлена запитами Генерального штабу на поповнення лав армії, адже чинна статистика демонструє загрозливий дисбаланс.

"Статистика останніх 6 – 8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та/або відстрочки – десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", – пояснив прем'єр-міністр.

Перегляд критеріїв критичності

Корецький підкреслив, що впровадження моделі економічного бронювання можливе, проте держава насамперед дбатиме про обороноздатність і справедливий баланс між фронтом і тилом.

"Критичність – це два основні пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати варто тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей", – підсумував посадовець, додавши, що доопрацювати правила планують найближчим часом.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, 13 жовтня Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови щодо перегляду підходів до бронювання та створення профільного Координаційного центру.

Раніше ми писали, що українські підприємства висловлювали занепокоєння щодо можливого скорочення квот для персоналу та посилення вимог до критичних виробництв.