Не їв і не ходив у туалет: сенатор Букер провів рекордну 25-годинну промову проти Трампа

Сенатор-демократ Корі Букер 25 годин без жодної перерви протестував проти порядку денного нової адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом. Понад добу політик провів на ногах, не їв і не ходив у туалет.

Сенатор-демократ Корі Букер звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що той "безрозсудно" підриває демократичні інститути країни. Це сталося під час його марафонської промови у вівторок, 1 квітня, якою політик встановив майже семидесятирічний рекорд за тривалістю виступу, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Сенатор понад добу лаяв Трампа

55-річний сенатор від штату Нью-Джерсі розпочав свій виступ у понеділок о 19:00 за східним часом і говорив 25 годин і 5 хвилин. Він критикував кампанію республіканського президента та його головного радника-мільярдера Ілона Маска щодо масштабного скорочення федерального уряду.

Букер, який є афроамериканцем, побив рекорд найтривалішого безперервного виступу, що раніше належав сегрегаціоністу, сенатору від Південної Кароліни Строму Термонду.

Влітку 1957 року Термонд розпочав філібастер проти законодавства про громадянські права, який тривав 24 години і 18 хвилин. У підсумку Термонд зазнав невдачі у своїй спробі заблокувати законопроєкт, що розширював федеральний захист виборчих прав темношкірих громадян.

Виступ Букера не був філібастером – тобто тактикою затягування або блокування законодавчого процесу – але він перевершив рекорд Термонда.

Довідка: Корі Букер – колишній мер Ньюарка (штат Нью-Джерсі), балотувався у президенти від демократів у 2020 році, коли Трамп зрештою програв вибори Джо Байдену. Уперше обраний до Сенату у 2013 році.

Єдиними перервами Букера були моменти, коли демократи-колеги по черзі ставили йому запитання, дозволяючи йому зберігати контроль над часом виступу. Понад добу сенатор провів на ногах, він не їв і не ходив у туалет. Приблизно за півгодини до закінчення виступу він делікатно сказав, що збирається "розібратися з деякими біологічними потребами, які відчуває".

Букер був енергійним протягом усього виступу, але до вівторка вдень почав проявляти ознаки втоми. Коли він впустив аркуш паперу зі свого столу, він повільно та обережно нахилився, щоб підняти його, але його врятував сенатор-демократ Майкл Беннет із Колорадо, який кинувся йому на допомогу.

Однією з головних тем гніву Букера була кампанія Маска щодо скорочення розміру та функцій уряду США.

"Адміністрація Трампа-Венса продовжує занурювати нас у хаос. Торгова війна Трампа з нашими союзниками лише підвищить витрати і страхи американських родин", – сказав Букер.

Коли Букер наближався до останніх годин своєї промови, більшість його колег-демократів зайняли свої місця в залі засідань, тоді як республіканські місця залишалися порожніми.

Букер використав цей час, щоб закликати Конгрес стати противагою президенту, як це передбачено Конституцією США, і прислухатися "до голосів наших виборців".

Для всіх американців це моральний момент. Це не про лівих чи правих. Це про правильне і неправильне,

– сказав Букер, його голос здригнувся.

Потім, нарешті, він поступився часом.