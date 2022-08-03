СБУ затримала ворожого агента: збирав дані, щоб коригувати удари по аеродромах Дніпропетровщини

В Україні є ще й внутрішні вороги, які продаються окупантам за гроші. Вони вказують їм цілі та коригують дані, щоб ті стріляли в наших людей.

Та СБУ працює і робить все для того, щоб виявити і затримати кожного ворожого агента. Адже всі вони мають бути покарані за свої злочини та зраду.

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Затримали зловмисника на Дніпропетровщині

Правоохоронці повідомили, що вкотре затримали російського агента. Він збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини.

Зловмисник був агентом ворожої фсб і ще таємно збирав розвіддані про роботу об'єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони.

Контррозвідка СБУ виявила, що зібрану інформацію зловмисник передавав представнику спецслужб росії через закриті канали зв'язку. У так званих "доповідях" він детально описував кожен об'єкт і територію навколо нього з координатами, відповідними фото та відео.

Навіщо ворогу ця інформація

Наші спецслужби пояснили, що окупанти використовували ці дані, щоб планувати диверсії та масовані артобстріли по інфраструктурі.

Слідство вже встановило, що зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Його завербував кадровий співробітник ворожої фсб після початку вторгнення росії. Співпрацю йому "запропонували" через месенджер.

У затриманого знайшли докази злочинів у його засобах зв'язку. Йому вже повідомили про підозру в державній зраді.

СБУ затримує зрадників

Цей випадок із затримання ворожого розвідника не перший. Зокрема, в липні у Приморському районі Одеси патрульні спільно з військовослужбовцями затримали чоловіка, який фотографував стратегічно важливі об'єкти. Це сталось в той самий день, коли ворог атакував склад в Одесі.

Служба безпеки України затримувала ворожого коригувальника і в Запорізькій області. Зрадник був ігроманом і мав фінансові проблеми. Російські окупанти запропонували йому "підзаробити", а він без роздумів погодився.

Співробітники СБУ також затримували коригувальника ракетних обстрілів Одещини. А ще правоохоронці знайшли бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині. Колаборант коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

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