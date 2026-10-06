Коригував удари по Києву та розвідував ситуацію на Полтавщині: СБУ затримала агента ФСБ

Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані для коригування російських ударів по Києву. За даними слідства, він також проводив розвідку на Полтавщині.

Про це повідомляє СБУ.

Які дані збирав агент?

За матеріалами справи, у період з 21 до 24 вересня чоловік відстежував об’єкти оборони та критичної інфраструктури для російських атак на Київ.

Зібрані дані могли використовувати для наведення на столицю реактивних дронів "Герань-5" і балістичних ракет.

Саме в ці дні Росія здійснила кілька комбінованих атак на столицю. Унаслідок обстрілів загинули та були поранені мирні жителі. Також пошкоджень зазнали житлові будинки в кількох районах столиці та пологовий будинок.

Після російських ударів агент виходив на місцевість, щоб оглядати наслідки атак і передавати здобуту інформацію куратору.

Військовий шукав легкі гроші

За даними слідства, фігурант є військовослужбовцем ЗСУ, якого нещодавно мобілізували на Тернопільщині.

Після призову він самовільно залишив військову частину на Київщині, оселився в одному зі столичних хостелів і почав шукати можливості для заробітку в телеграм-каналах. Там на нього вийшов співробітник російської спецслужби та запропонував йому гроші за виконання завдань, зокрема коригування російських ударів по Києву.

До того ж агент мав готувати підпали службових автомобілів українських військових. Також він здійснив розвідувальну поїздку до Полтавської області, де мав з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх російських обстрілів.

Що знайшли під час обшуку?

Співробітники СБУ затримали чоловіка неподалік його тимчасового місця проживання. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, за допомогою яких він підтримував зв’язок із представниками ФСБ.

Також правоохоронці виявили легкозаймисту суміш: її агент планував використати для підпалу автомобіля українського військовослужбовця.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про затримання коригувальника ракетно-дронових ударів Росії на Хмельниччині. Зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі. Для іншого агента спроба легкого заробітку закінчилася можливістю довічного ув'язнення.