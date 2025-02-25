Шалені гроші: чим рідкісне родовище біля окупованого Нікольського, на яке росіяни поклали око

Корисних копалин на тимчасово окупованих російськими військами територіях України є на суму 350 мільярдів доларів. Зокрема на території Донеччини одне багатомільярдне родовище розташоване біля селища Нікольське Маріупольського району. Росіяни плекають надію якнайшвидше почати там розбудову.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що мовиться про дуже велике родовище цирконію, яке раніше не розроблялось.

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Чим особливе родовище біля Нікольського?

У свій час, напередодні Майдану, як розповів Андрющенко, був дуже великий скандал довкола цього родовища. Його хотів розробляти безпосередньо Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича.

Тоді вийшло майже все селище, частково підтримували маріупольці своїми бунтами та акціями. Родовище важливе та рідкісне тим, що воно не потребує тотальних вкладень, наприклад, для розбудови шахти. Тобто здобувати можна фактично відкритим способом,

– пояснив Андрющенко.

Такий спосіб, з його слів, значно підвищить радіаційний фон на цій території, це може бути дуже небезпечно. Тому місцеві жителі влаштовували великі бунти, через що було відтерміновано видобуток корисних копалин там, а потім стався Майдан, Революція Гідності.

"Потім певні спроби зайти на це родовище робили люди, наближені до Ігоря Коломойського. Це закінчилось великою хвилею незадоволення за попереднього президента і влади. Вдалося цьому протистояти, за це забули", – розповів Андрющенко.

Окупанти зацікавлені збагатитися на родовищі в Донеччині

Російські загарбники, зі слів керівника "Центру вивчення окупації", про існування цього родовища знають. Тому, як зауважив Андрющенко, коли міністерка економіки України Юлія Свириденко днями заявила про шалені мільярди доларів, які "зариті" на окупованих територіях, то поміж таких як раз територія родовища, що біля Нікольського.

"Якщо почати видобуток на цьому родовищі, він практично перекриє всю цю коштовність, значну її частину. Росіяни рано чи пізно це обов'язково зроблять. Тому що це шалені гроші й мінімальні витрати. Потреба в цирконію та попит у світі є великий, а родовищ не так багато", – наголосив Андрющенко.

Керівник "Центру вивчення окупації" впевнений, що не про всі родовища рідкоземельних металів насправді відомо, однак в Донецькій області за часів Віктора Януковича нема жодного родовища, яке б там не досліджували. Тому що тоді зацікавленість у збагаченні на цьому сім'я Януковича мала дуже велику.

Якби він затримався, я думаю, вся Донецька область вже не вугілля б качала, а оці рідкоземельні метали. Вони так і мали відійти родині Януковичів. Просто завадила Революція Гідності, потім війна, потім було не до того. Однак це ж не означає, що їх там нема,

– зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що під час форуму "Україна. Рік 2025" міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що на ТОТ корисних копалин зосереджено на суму майже 350 мільярдів доларів. Вона розповіла, що українські ресурси, якими заволоділи російські окупанти, наприклад, титан, використовуються в авіаційній, оборонній та медичній галузях.

Зауважте, що віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що США та Україна перебувають на завершальній стадії переговорів і всі ключові деталі щодо угоди про видобуток українських корисних копалин між сторонами узгоджено. Тож, вона висловила сподівання, що угода найближчим часом буде підписана.