Корнієнко офіційно оголосив про вихід Сохи з фракції "слуг"

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко 2 грудня офіційно оголосив про вихід депутата Романа Сохи з фракції "Слуга народу". Раніше про рішення вийти з політсили заявляв сам Соха.

Так, нардеп заявив про вихід з фракції, виступаючи за трибуною парламенту ще 30 листопада.

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Повідомляю про вихід народного депутата Сохи Романа Васильовича зі складу парламентської фракції "Слуга народу",

– сказав Корнієнко.

Чому Соха вирішив покинути "слуг"

Нардеп під час виступу розкритикував діяльність президента Володимира Зеленського, а потім заявив, що виходить із фракції.

Політик сказав, що розчарувався у президентській команді. Найбільше Соха обурився через призначення Ростислава Шурми заступником голови керівника Офісу Президента.