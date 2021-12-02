Корнієнко офіційно оголосив про вихід Сохи з фракції "слуг"
Джерело:24 канал
Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко 2 грудня офіційно оголосив про вихід депутата Романа Сохи з фракції "Слуга народу". Раніше про рішення вийти з політсили заявляв сам Соха.
Так, нардеп заявив про вихід з фракції, виступаючи за трибуною парламенту ще 30 листопада.
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Повідомляю про вихід народного депутата Сохи Романа Васильовича зі складу парламентської фракції "Слуга народу",
– сказав Корнієнко.
Чому Соха вирішив покинути "слуг"
Нардеп під час виступу розкритикував діяльність президента Володимира Зеленського, а потім заявив, що виходить із фракції.
Політик сказав, що розчарувався у президентській команді. Найбільше Соха обурився через призначення Ростислава Шурми заступником голови керівника Офісу Президента.
Хто такий Роман Соха?З 2001 року працював економістом валютного відділу банку. Згодом він став директором регіонального центру банку. Крім того, Соха очолював регіональний роздрібний центр ПАТ "Сведбанк" та Запорізьку філію ПАТ "Укрінбанк".
В політику прийшов у 2019 році. Він переміг на парламентських виборах в окрузі №75, що в Запорізькій області. Політик був співавтором 15 законопроєктів. До речі, Соха є у списку депутатів, які увійшли до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова.