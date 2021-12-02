Корнієнко офіційно оголосив про вихід Сохи з фракції "слуг"

2 грудня 2021 , 16:44
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Джерело:

24 канал

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко 2 грудня офіційно оголосив про вихід депутата Романа Сохи з фракції "Слуга народу". Раніше про рішення вийти з політсили заявляв сам Соха.

Так, нардеп заявив про вихід з фракції, виступаючи за трибуною парламенту ще 30 листопада.

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Повідомляю про вихід народного депутата Сохи Романа Васильовича зі складу парламентської фракції "Слуга народу",
– сказав Корнієнко.

Чому Соха вирішив покинути "слуг"

Нардеп під час виступу розкритикував діяльність президента Володимира Зеленського, а потім заявив, що виходить із фракції.

Політик сказав, що розчарувався у президентській команді. Найбільше Соха обурився через призначення Ростислава Шурми заступником голови керівника Офісу Президента.

Хто такий Роман Соха?

З 2001 року працював економістом валютного відділу банку. Згодом він став директором регіонального центру банку. Крім того, Соха очолював регіональний роздрібний центр ПАТ "Сведбанк" та Запорізьку філію ПАТ "Укрінбанк".
В політику прийшов у 2019 році. Він переміг на парламентських виборах в окрузі №75, що в Запорізькій області. Політик був співавтором 15 законопроєктів. До речі,  Соха є у списку депутатів, які увійшли до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова.
Автор: Ольга Музика