Вийшли через міжнародників, – Корнієнко про "розвод" від кремлівських пранкерів

Кремлівські пранкери Вован і Лексус провели з депутатами від "Слуги народу" відеоконференцію. Вони прикинулися соратниками Олексія Навального, говорили про повернення Криму і навіть "розвели" на виконання гімну.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі 24 каналу: вийшли на депутатів через міжнародних представників. Такий розіграш зокрема свідчить про глибоке занурення ФСБ у європейську комунікацію.

Детально "Слуги" спілкувалися з пранкерами Вованом і Лексусом: ті прикинулися соратниками Навального

Як пранкери Вован і Лексус вийшли на українських депутатів

Корнієнко зазначає: запропонували долучитися колеги-міжнародники, зокрема депутат Святослав Юраш. Сам голова партії "Слуга народу" організатором цього не був.

Він (Святослав Юраш – 24 канал), я так зрозумів, контактував з ними через якихось колег з Латвії чи з Литви. Тобто це якась була міжнародна історія,

– розповів Олександр Корнієнко.

Хто був на відеоконференції із пранкерами Вованом і Лексусом:

депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш;

голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко;

депутат від "Слуги народу" Вадим Галайчук;

депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко;

голова Делегації України в ПАРЄ і депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева;

лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв;

політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Корнієнко розповів: майже одразу після зустрічі уточнили інформацію за іншими каналами із оточення Навального. Коли участь реальних Волкова і Жданова не підтвердили, то зрозуміли, що це був пранк. Втім, тоді незрозуміло було, як росіяни можуть використати таку провокацію.

Занурення ФСБ у міжнародні канали комунікацій

Вован і Лексус часто розігрують політичних і культурних діячів, членів міжнародних організацій. У свої відео вони використовують монтаж, заміну голосів і накладання зображення. Відео, яке вони виклали про "Слуг народу" також змонтоване і не показує повного перебігу розмови.

Голова партії "Слуга народу" розповідає: одразу зрозумів, що це якась підстава. Частина людей покинула бесіду раніше, не попрощавшись. Щодо позиції по Криму, то усі учасники висловлювалися так, як і завжди у публічному просторі.

Головний меседж – Росія має повернути Крим, і вже після того можуть бути якісь домовленості про співпрацю.

Позиція і моя, і пана Джемілєва – це однозначно: поверніть нам Крим, а далі – будемо обговорювати усі ваші цікаві і нецікаві пропозиції,

– зазначив Корнієнко.

З точки зору медіадискурсу – це звучить жахливо, хоч може бути смішним для росіян, зазначає нардеп. Для України такі теми не можуть бути забавками. Те ж, як взагалі така конференція могла відбутися, – це свідчення того, наскільки вміло діють російські спецслужби, за словами Корнієнка.

У принципі ця ситуація показує ступінь занурення російського ФСБ у європейські структури, наприклад. Це ж контактування навіть не через російську сторону, а через європейську,

– підсумував голова партії "Слуга народу".

Пранк від Вована і Лексуса: дивіться відео

Пранк українських політиків від Вована і Лексуса: головне