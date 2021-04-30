Вийшли через міжнародників, – Корнієнко про "розвод" від кремлівських пранкерів

Кремлівські пранкери Вован і Лексус провели з депутатами від "Слуги народу" відеоконференцію. Вони прикинулися соратниками Олексія Навального, говорили про повернення Криму і навіть "розвели" на виконання гімну.
Джерело:24 канал
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у коментарі 24 каналу: вийшли на депутатів через міжнародних представників. Такий розіграш зокрема свідчить про глибоке занурення ФСБ у європейську комунікацію.
Детально "Слуги" спілкувалися з пранкерами Вованом і Лексусом: ті прикинулися соратниками Навального
Як пранкери Вован і Лексус вийшли на українських депутатів
Корнієнко зазначає: запропонували долучитися колеги-міжнародники, зокрема депутат Святослав Юраш. Сам голова партії "Слуга народу" організатором цього не був.
Він (Святослав Юраш – 24 канал), я так зрозумів, контактував з ними через якихось колег з Латвії чи з Литви. Тобто це якась була міжнародна історія,
– розповів Олександр Корнієнко.
Хто був на відеоконференції із пранкерами Вованом і Лексусом:
- депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш;
- голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко;
- депутат від "Слуги народу" Вадим Галайчук;
- депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко;
- голова Делегації України в ПАРЄ і депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева;
- лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв;
- політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.
Корнієнко розповів: майже одразу після зустрічі уточнили інформацію за іншими каналами із оточення Навального. Коли участь реальних Волкова і Жданова не підтвердили, то зрозуміли, що це був пранк. Втім, тоді незрозуміло було, як росіяни можуть використати таку провокацію.
Занурення ФСБ у міжнародні канали комунікацій
Голова партії "Слуга народу" розповідає: одразу зрозумів, що це якась підстава. Частина людей покинула бесіду раніше, не попрощавшись. Щодо позиції по Криму, то усі учасники висловлювалися так, як і завжди у публічному просторі.
Головний меседж – Росія має повернути Крим, і вже після того можуть бути якісь домовленості про співпрацю.
Позиція і моя, і пана Джемілєва – це однозначно: поверніть нам Крим, а далі – будемо обговорювати усі ваші цікаві і нецікаві пропозиції,
– зазначив Корнієнко.
З точки зору медіадискурсу – це звучить жахливо, хоч може бути смішним для росіян, зазначає нардеп. Для України такі теми не можуть бути забавками. Те ж, як взагалі така конференція могла відбутися, – це свідчення того, наскільки вміло діють російські спецслужби, за словами Корнієнка.
У принципі ця ситуація показує ступінь занурення російського ФСБ у європейські структури, наприклад. Це ж контактування навіть не через російську сторону, а через європейську,
– підсумував голова партії "Слуга народу".
Пранк від Вована і Лексуса: дивіться відео
Пранк українських політиків від Вована і Лексуса: головне
- Відповідне відео із "розіграшем" відомі кремлівські пранкери 29 квітня виклали на свій ютуб-канал.
- Олексій Столяров "Лексус" представився політиком Леонідом Волковим, Володимир Кузнецов "Вован" був за Івана Жданова. Обоє є прихильниками Олексія Навального, якого активно підтримують публічно.
- Пранкери намагалися довести українським політикам, що думка Навального про Крим змінилася. Вони нібито хотіли переконати депутатів, що Навального потрібно підтримувати
- Також пранкери хотіли, щоб українці і росіяни проводили спільні мітинги на підтримку Навального.
- Зрештою Вован і Лексус почали поводитися неадекватно, а майже усі учасники конференції залишили зустріч.