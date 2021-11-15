Корнієнко пропонуватиме кандидатуру Шуляк на пост голови партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії "Слуга народу". Своє рішення політик аргументував тим, що Шуляк – справжній боєць та досвідчений управлінець.

За словами Корнієнка, політикині вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Окрім того, Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

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Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець,

– зауважив Корнієнко.

Політична кар'єра Шуляк: головне

Наразі Шуляк обіймає посаду заступниці голови депутатської фракції "Слуги народу".

Також політикиня є заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Окрім того, Шуляк очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Корнієнко не очолюватиме політсилу

У листопаді 2021 року Корнієнко повідомив про рішення скласти повноваження голови політсили "Слуга народу". Усе тому, що у жовтні політика обрали на посаду першого віцеспікера парламенту.

За словами Корнієнка, діяльність виявилося дуже важко поєднувати. Політик зізнався, що "мабуть, недооцінив наскільки багато треба часу й зусиль, для того, щоб робити й парламентську реформу, і налагоджувати якісну роботу Верховної Ради".

Корнієнко також наголосив, що не є людиною, яка накопичує посади.

"Слуги народу" 15 листопада зберуться на з'їзд. Головним питанням буде обрання нового очільника партії. Також анонсували низку політичних заяв та звернень.