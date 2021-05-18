Дуже хочу почути звіт уряду, – Корнієнко розповів, чи можлива відставка Шмигаля

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не розглядається. Водночас у Верховній Раді очікують на звіт уряду.

Таку заяву Олександр Корнієнко зробив, спілкуючись з журналістами у Верховній Раді. Він додав, що наразі про можливість відставки Шмигаля, він зазначив, що "наразі про це не мовиться".

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Я дуже хочу почути звіт уряду. Він щорічно має надходити до Верховної Ради. Коли ми будемо трохи розвантажені від законів, перейдемо до звітування,

– сказав Корнієнко.

Зауважимо, що на майбутньому позачерговому засіданні парламентарі розглянуть кадрові зміни у Кабміні. Нагадаємо, що минулого тижня з'явилася інформація про звільнення одразу трьох міністрів. А 2 з них – Владислав Криклій та Ігор Петрашко – навіть написали заяви про відставку.

Також Верховна Рада має розглянути відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Про його звільнення говорять вже не вперше. Причина – провал вакцинації.