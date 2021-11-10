Корнієнко відповів, чи можливі перевибори в Раду

Формальних підстав для перевиборів немає. Однак наразі можна розглядати будь-які варіанти.

Про це депутат Олександр Корнієнко розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, перевиборів хочуть ті сили в парламенті, які очікують посилити свої позиції.

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"Бажання зробити це є в тих, хто хитає ситуацію. Зрозуміло, що є нові сили. Таким позиціонує себе і Дмитро Разумков. Є старі сили, які напрацювали собі рейтинг або думають, що напрацювали", – сказав Корнієнко.

Звичайно, їм хотілося б збільшити своє представництво й сказати, що вони там найголовніша опозиція,

– додав він.

Корнієнко: Не на часі

Нардеп зазначив, що не варто робити перевибори до Ради, коли недопрацьований бюджетний процес і не виконали ряд важливих реформ.

"Тему енергетичної безпеки недопрацювали як слід. І у нас є багато реформ, пов'язаних з деолігархізацією. І ми на середині маємо кидати все і займатися перевиборами?", – пояснив Корнієнко.

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Він додав, що коли в Україні відбуваються перевибори, то робота Верховної Ради зупиниться на пів року.

"Дуже багато нюансів, які під час пандемії й війни зараз не на часі, – заявив Корнієнко.

Наступні парламентські вибори в Україні повинні відбутись 29 жовтня 2023 року.