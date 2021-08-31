Корнієнко заявив, що не знає, де та в якому стані перебуває Трухін

Керівник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко розповів, що не знає, де перебуває його колега по партії Олександр Трухін. За словами нардепа, він перебуває у відпустці, тому сконтактувати з ним майже неможливо.

За словами Корнієнка, партія зацікавлена у чесному та прозорому розслідуванні, однак потрібно чекати на інформацію від Національної поліції.

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Корнієнко бачився з Трухіним

Олександр Корнієнко розповів, що бачився з Олександром Трухіним після ДТП на нараді в Офісі Президента 28 серпня. Там нардепи обговорювали підготовку до наступного пленарного тижня Верховної Ради. Однак, за словами керівника "СН", тоді він нічого не знав про ДТП за участю свого колеги.

За останні два дні, поки скандал з Трухіним набрав обертів, Корнієнко не спілкувався з ним.

Останні кілька днів з ним (Трухіним – 24 канал) немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв'язатися,

– розповів Корнієнко.

Також голова "Слуги Народу" не знає, де зараз перебуває Трухін. Однак він впевнений, що якби той був у "поганому стані", то неодмінно б повідомив.

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