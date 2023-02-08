Король Чарльз ІІІ зустрінеться з Зеленським, – Telegraph

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з новим королем Великої Британії Чарльзом ІІІ під час свого закордонного візиту. Деталі зустрічі наразі не відомі.

У ЗМІ з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії.

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Зеленський завітає у Букінгемський палац

Король сьогодні проведе аудієнцію з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у Букінгемському палаці,

– пише Telegraph.

Як зазначають у ЗМІ цю інформацію їм підтвердили у Букінгемському палаці.

Видання також пригадало, що Королівська сім'я активно підтримувала та підтримує Україну під час російської агресії.

Що відомо про візит Зеленського до Британії

Президент Зеленський прибув до Британії, де його зустрів прем'єр-міністр країни Сунак.

На Даунінг-стріт повідомили, що Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті. Президент і його команда також зустрінуться з керівниками оборонних і безпекових відомств, в тому числі з начальником Генерального штабу і начальником Військово-повітряних сил, щоб обговорити деталі програми навчань.

Очікується, що Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Також, за повідомленням ЗМІ, Велика Британія сьогодні запровадить додаткові санкції проти тих, хто допомагав Путіну "зростити особисте багатство, і компаній, які отримують прибуток від військової машини Кремля".

Reuters пише, що сам прем'єр наголосив, що візит Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також доказ непорушної дружби між нашими двома країнами.

Нагадаємо, що це другий закордонний візит українського президента з початку війни.