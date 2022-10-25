Король вже прийняв відставку: Трасс виступила з прощальною промовою й згадала про Україну

Ліз Трасс 25 жовтня покинула пост прем'єр-міністерки Великої Британії. Вона виступила з прощальною промовою, у якій згадала і про Україну.

Заяву про відставку Ліз Трасс 25 жовтня прийняв король Чарльз ІІІ. Після цього вона мала змогу виголосити прощальну промову біля Даунінг-стріт.

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Бути прем'єром – величезна честь, – Трасс

За словами Ліз Трасс, обіймати посаду прем'єр-міністерки було для неї величезною честю. Вона також наголосила на тому, що уряд під її керівництвом "терміново та рішуче діяв на боці працьовитих сімей і підприємств".

З часів перебування на посаді прем'єр-міністерки я як ніколи переконана, що нам потрібно бути сміливими,

– наголосила Трасс.

Вона додала, що Велика Британія не має права дозволити собі бути країною, у якої низький рівень розвитку. Тож державі, за словами Трасс, слід скористатися тими свободами, які вона отримала завдяки Brexit. Також у своїй промові політикиня наголосила, що Велика Британія повинна продовжувати підтримувати Україну.

Своєму наступникові – Ріші Сунаку – вона побажала всіляких успіхів. Також підкреслила, що вірить у британський народ. І, наголосила Трасс, вона вірить, що попереду на них очікують "світліші дні".

Журналісти зауважили, що прощальна промова тривала 186 секунд, що на 90 секунд довше, ніж заява про відставку.

Зауважимо, що згідно з протоколом Ліз Трасс повинна була спочатку прибути до Букінгемського палацу, щоб провести свою останню аудієнцію з королем. Після цієї конституційної формальності, прем'єр-міністерка офіційно завершує обіймати свою посаду.

Під час зустрічі з Чарльзом ІІІ вона оголосила, що втратила підтримку партії та не є її лідером. А вже після цього Трасс озвучила королю, що саме Ріші Сунак – найкраща кандидатура на відповідний пост.

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