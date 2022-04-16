Королева Єлизавета, уряд Великої Британії, зірки кіно: хто робив благодійні внески для України
Джерело:Офіс Президента
Сума благодійної допомоги для України з різних куточків світу вже сягнула 924 мільйони доларів. При цьому гроші продовжують надходити.
Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак. Він очолює Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань.
До речі З Франції до України прибуло 50 тонн гуманітарної допомоги
Гроші переважно йдуть на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій, а ті спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах.
Звідки надіслали найбільше допомоги
Найбільше коштів надійшло від благодійників з таких країн:
- з Великої Британії – 47%,
- Нідерландів – майже 18%,
- Чехії – 11%,
- США – майже 8%.
Єрмак додав, що Україна вдячна за допомогу світовим знаменитостям та всім небайдужим.
Хто робив внески
- У Великій Британії під проводом благодійної організації Disasters Emergency Committee зібрали понад 310 мільйонів фунтів стерлінгів. Внески зробили Королева Єлизавета ІІ, британський уряд, зірки кіно, театру та музики.
- Голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, та її чоловік актор Ештон Кутчер зібрали для України 35 мільйонів доларів.
- У Франції 8 мільйонів євро зібрало місцеве телебачення завдяки благодійному концерту французьких зірок. Долучилася й перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон, яка передала 1 мільйон євро.
Скільки гуманітарної допомоги привезли
Заступниця керівника ОП Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну завезли 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Закупили харчі в українських виробників та укомплектували продуктові набори для майже 12 мільйонів українців.
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