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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Королева Іспанії приголомшила вишуканим вбранням: фото

2970 Читать новость на русском
Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Главком

Дружина іспанського короля Філіпа VI вразила відмінним стилем. Королева відвідала світський захід в елегантному та стильному вбранні.

Відомо, що королева Летиція взяла участь в презентації цифрових технологій, яка проходила в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела.

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Для урочистого заходу королева вбрала елегантну сукню темно-синього кольору з тоненьким ремінцем на талії. Стильний образ Летиція доповнила ледь помітними сережками, чорними туфлями на підборах та клатчем.

Поверх сукні королева Іспанії вбрала темний плащ, який легко підкреслював фігуру.


Королева Летиція на світському заході


Іспанська королева продемонструвала витончений смак


Королева Летиція: стильний образ

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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