Королева Іспанії приголомшила вишуканим вбранням: фото
Дружина іспанського короля Філіпа VI вразила відмінним стилем. Королева відвідала світський захід в елегантному та стильному вбранні.
Відомо, що королева Летиція взяла участь в презентації цифрових технологій, яка проходила в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела.
Читайте також: Королева Іспанії з'явилась на світському заході у блузі за 40 доларів: фото
Для урочистого заходу королева вбрала елегантну сукню темно-синього кольору з тоненьким ремінцем на талії. Стильний образ Летиція доповнила ледь помітними сережками, чорними туфлями на підборах та клатчем.
Поверх сукні королева Іспанії вбрала темний плащ, який легко підкреслював фігуру.
Королева Летиція на світському заході
Іспанська королева продемонструвала витончений смак
Королева Летиція: стильний образ