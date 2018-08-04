Королева Іспанії приголомшила яскравим вбранням на офіційному прийомі: фото

Іспанська королева Летиція вирішила показати сімейну ідилію, спростувавши всі чутки про погані стосунки зі свекрухою. Дружина Філіпа VІ влаштувала королівський прийом в палаці Альмудаїна.

Щороку знаменита іспанська сім'я вирушає на бажаний відпочинок. Традиційно король Філіп VІ та його чарівна дружина Летиція обирають для поїздки розкішний палац Альмудаїна, що на мальовничому острові Майорка. Та родина монарха не тільки ніжиться на узбережжі Середзеного моря, але й влаштовує звані вечері.

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Розкішний прийом організувала королева Летиція. На захід прийшли іспанські високпосадовці та її свекруха. Як істинні господині королеви Летиція та Софія зустрічали гостей на подвір'ї королівського маєтку. Чарівна посмішка Летиції та її щирий прийом підтвердили, що норовлива дружина Філіпа VІ налагодила стосунки зі свекрухою.

Допис, поширений Spanish Royal Family (@spanish.royals) 3 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

Для вечері знаменита іспанка вбрала об'ємну спідницю з квітковим принтом від Carolina Herrera та яскравий топ від Hugo Boss. Чорні босоніжки на підборах та зібране волосся у хвіст завершили образ Летиції.

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 4 Сер 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 4 Сер 2018 р. о 2:39 PDT

Королева Софія теж обрала речі з квітковим принтом. Мама Філіпа VІ прийшла на урочисту вечерю у світлих штанах та бузі з довгими рукавами. Елегантн прикраси та зачіска доповнили look королеви Софії.

Допис, поширений European Royals (@euro_royals) 3 Сер 2018 р. о 1:31 PDT

Допис, поширений Spanish Royal Family (@spanish.royals) 3 Сер 2018 р. о 12:55 PDT