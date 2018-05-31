Королева Іспанії прийшла на офіційний захід в шкіряних штанах
Королева Іспанії Летісія з'явилася на офіційному заході в незвичному для представників королівських родин образі – шкіряних штанах.
Для відвідування церемонії відкриття 13-го Міжнародного семінару з мови і журналістики в монастирі Юсо в Сан-Мільян-де-ла-Коголло 45-річна дружина короля Феліпе VI вибрала сексуальні шкіряні штани і легке пальто в дрібний геометричний принт, повідомляє видання НВ.
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Королева Іспанії Летісія
Свій образ королева доповнила чорною футболкою під колір брюк, чорною сумкою-клатчем в формі конверта, а також туфлями-човниками на високих підборах.
Королева Іспанії Летісія
Королева Іспанії Летісія
Джерело: 24 Канал
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