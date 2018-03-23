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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Королева Іспанії відвідала урочисту подію в яскравому вбранні: чарівні фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty images

Дружина короля Філіпа VI – Летиція – вчергове продемонструвала стильний образ на урочистому заході. Вбрання королеви було яскравим та витриманим, що неймовірно підкреслило її статус.

На відзначення 500-ої річниці кругосвітньої подорожі легендарного португальця Фернана Магеллана король Іспанії прийшов у супроводі своєї чарівної дружини. Захід відбувся в культурному центрі Мігеля Делиба, розташованому в місті Вальядоліді.

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Поява королеви Летиції привернула увагу всіх учасників заходу. Для модного виходу вона вбрала яскравий штанний костюм, який доповнила білим пальто та шарфом. Летиція підібрала туфлі на підборах такого ж кольору, як і одяг. Витончені прикраси та клатч, проста і водночас розкішна укладка – ось секрет розкішного вигляду іспанської королеви, які вона продемонструвала у Вальядоліді.

Відомо, що дружина Філіпа VI має неабияку популярність в країні, адже всі іспанці в захваті від мудрості та краси Летиції. Натомість королева щоразу зачаровує їх своїми витонченими та елегантними образами.


Розкішний "лук" королеви Летиції


Королева Летиція та король Філіп VI


Промова короля Філіпа VI


Королева Летиція в яскравому вбранні


Стильний образ королеви Іспанії


Королева Летиція


Іспанська королева Летиція

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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