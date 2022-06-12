Королівська бригада "гостинно" зустріла російських окупантів: промовисте відео

Воїни 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила показали окупантам свою гостинність. Вони скинули снаряд=д просто в окопи російських загарбників.

Українські захисники оприлюднили промовисте відео, яке показує гостинність та ставлення українців до окупантів. Адже росіянам не місце на нашій землі.

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Тож, воїни королівської бригади показали, що робити з російськими військовими в Україні – знищувати.

На відео помітно, як з нашої техніки в небі вилетів снаряд та потрапив просто в окопи, де були окупанти. Наразі невідомо втрати серез росіян. А відео супроводжується популярною піснею "Допоможе ЗСУ".

Королівська бригада "гостинно" зустріла окупантів: дивіться відео



Актуально про втрати ворога

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші оборонці ліквідували 32 150 російських загарбників. Лише за останню добу, 11 червня, ЗСУ знищили близько 100 окупантів.

Втрати російської армії у техніці:

танків – 1430 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 484 одиниці,

артилерійських систем – 715 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засоби ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниці,

крилаті ракети – 125 одиниць,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць,

спеціальна техніка – 54 одиниці.

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ЗСУ знищили базу "вагнерівців", яка розташована в місті Кадіївка Луганської області. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.

Українські військові з розвідувальної групи К2 54-ої бригади ім. Мазепи передали "привіт" окупантам. Росіяни "заблукали" на вулицях Мар’їнки Донецької області, але їх швидко відправили у пекло.

Львівські десантники показали, як підривають бойову машину повітрянодесантних військ Росії. На відео помітно, як вибухнула одна БМД окупанта, інші – швидко почали втікати.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.

Також наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів. Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

Українські артилеристи показали ефектні фото, як нищать окупантів за допомогою французьких САУ Caesar. Зокрема, три бойові екіпажі окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали удару противнику 155-міліметровими снарядами.

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