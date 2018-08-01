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Королівська родина має план, як врятувати Меган Маркл від скандальних інтерв'ю її батька

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На фото ліворуч Меган Маркл з батьком, на фото праворуч королева Єлизавета ІІ
На фото ліворуч Меган Маркл з батьком, на фото праворуч королева Єлизавета ІІ

Після чергових скандальних висловлювань батька Меган Маркл королівська родина вирішила взяти ситуацію під свій контроль.

Висловлювання Томаса Маркла тривожать не лише саму герцогиню Сассекську, й інших членів королівської сім'ї. Як повідомили близькі до Кенсінгтонського палацу джерела, терпіння королівської родини от-от лусне і в справу готова втрутитися сама королева Єлизавета II.

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У палаці навіть відбулося кілька зустрічей, на яких обговорювалися можливі шляхи вирішення проблеми. Один з варіантів передбачає, що Меган сама зустрінеться з батьком і спробує про все з ним домовитися.

Королева готова особисто втрутитися в ситуацію

Другий варіант – замість герцогині Сассекської це зробить посередник. Третій варіант може виявитися найскладнішим та досить радикальним – вона припинить з ним будь-яке спілкування в надії на те, що він зупиниться.

За словами інсайдера видання Mirror, Меган "глибоко поранена" тим, що ситуація тільки погіршується.

Нагадаємо, як-тільки Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі і стала членом королівської сім'ї, її батько Томас Маркл охоче розповідає в інтерв’ю подробиці своїх стосунків з донькою, роблячи досить образливі заяви на її адресу.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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