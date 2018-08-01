Королівська родина має план, як врятувати Меган Маркл від скандальних інтерв'ю її батька

Після чергових скандальних висловлювань батька Меган Маркл королівська родина вирішила взяти ситуацію під свій контроль.

Висловлювання Томаса Маркла тривожать не лише саму герцогиню Сассекську, й інших членів королівської сім'ї. Як повідомили близькі до Кенсінгтонського палацу джерела, терпіння королівської родини от-от лусне і в справу готова втрутитися сама королева Єлизавета II.

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У палаці навіть відбулося кілька зустрічей, на яких обговорювалися можливі шляхи вирішення проблеми. Один з варіантів передбачає, що Меган сама зустрінеться з батьком і спробує про все з ним домовитися.

Королева готова особисто втрутитися в ситуацію

Другий варіант – замість герцогині Сассекської це зробить посередник. Третій варіант може виявитися найскладнішим та досить радикальним – вона припинить з ним будь-яке спілкування в надії на те, що він зупиниться.

За словами інсайдера видання Mirror, Меган "глибоко поранена" тим, що ситуація тільки погіршується.

Нагадаємо, як-тільки Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі і стала членом королівської сім'ї, її батько Томас Маркл охоче розповідає в інтерв’ю подробиці своїх стосунків з донькою, роблячи досить образливі заяви на її адресу.