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      Королівський вихід: де придбати весільну сукню за 45 доларів, як в Меган Маркл

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      Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
      Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.in

      Королівське весілля Меган Маркл і принца Гаррі спровокувало неабиякий ажіотаж серед ЗМІ та соцмереж. Після події 19 травня з прилавків магазинів почали швидко "змітати" сукні, які були хоч трішки схожими до образу герцогині Сассекської. Але для запеклих шанувальниць тепер з’явився бюджетний варіант.

      На офіційному сайті американського виробника Fashion Nova з’явилась сукня, яка майже повністю повторює другий весільний наряд Меган Маркл.

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      Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
      Друга весільна сукня Меган Маркл і принца Гаррі

      Тепер кожна наречена зможе відчути себе справжньою королівською особою, якщо придбає чарівне плаття The Royal Debut Dress лише за 45 доларів. Крій, колір та навіть тканина є дуже схожими до оринінального плаття Меган Маркл від іменитої британської дизайнерки Stella McCartney. Варто додати, що другий весільний вихід Меган критики оцінюють в 157 тисяч доларів.


      На Fashion Nova випустили схожу весільну сукню, як в Меган Маркл

      Якщо ви давній прихильник стилю герцогині Сассекської і хочете зробити власне весілля у схожому стилі, то така сукня цілком підійде, зважаючи на її демократичну ціну.

      Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
      Джерело: Refinery
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