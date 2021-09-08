"Королю контрабанди" Альперіну повернули закордонні паспорти
8 вересня 2021 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олега Новікова
Бізнесмену Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" повернули закордонні паспорти. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.
Паспорти повернули, оскільки Альперін втратив українське громадянство. Він здав всі документи, тож скористатись ними не може.
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Альперін не може виїхати з України
У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зауважили, що ізраїльський паспорт підозрюваного анулювали.
Альперіна зобов'язали до 6 листопада не покидати Україну без дозволу прокурора або детектива НАБУ.
- Він повинен прибувати за першим викликом;
- повідомляти про зміну свого місця проживання й роботи;
- утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, які стосуються підозри.
Що відомо про справу Альперіна
- Альперіна підозрюють в організації схеми зі зменшення мита на імпорт товарів. Сума збитків для держави сягнула 63,8 мільйона гривень. До цього також нібито залучили посадовців митниці.
- Слідство з'ясувало, що під час розслідування цих фактів Альперін погрожував правоохоронцям, вдавався до підкупу, а також отримував "зливи" інформації.
- У листопаді 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування.
- У НАБУ кажуть, що це лише один епізод із низки злочинів на митниці. Загалом може мовитись про 500 мільйонів гривень збитків державі на різних схемах із розмитнення товарів.