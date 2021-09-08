"Королю контрабанди" Альперіну повернули закордонні паспорти

Бізнесмену Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" повернули закордонні паспорти. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

Паспорти повернули, оскільки Альперін втратив українське громадянство. Він здав всі документи, тож скористатись ними не може.

До теми "Король контрабанди" Альперін судиться за відібране українське громадянство

Альперін не може виїхати з України

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зауважили, що ізраїльський паспорт підозрюваного анулювали.

Альперіна зобов'язали до 6 листопада не покидати Україну без дозволу прокурора або детектива НАБУ.

Він повинен прибувати за першим викликом;

повідомляти про зміну свого місця проживання й роботи;

утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, які стосуються підозри.

Що відомо про справу Альперіна