Коронавірус і свята: уряд напрацює окремі обмеження

Перед новорічними святами влада напрацьовує додаткові карантинні обмеження для українців. Вони стосуватимуться проведення масових заходів та роботи гірськолижних курортів.

Вже ухвалили відповідні укази МОЗ та головного санітарного лікаря. Їх обговорили на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що окремо напрацювали протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Що прогнозують на свята

Епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною. Про це свідчать прогнози Ради національної безпеки та оборони.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Проте секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 12 грудня, на коронавірус захворіли 4 073 людини. Це значно менше, ніж у попередні дні. Госпіталізували 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, померло 188 пацієнтів, а одужали – 9 966 хворих.

12 грудня щеплення від коронавірусу зробила 53 291 людина. З них 16 551 людина – отримала першу дозу, ще 36 740 людей – другу.

Важливо, що Україна виконала вимогу Всесвітньої організації охорони здоров'я та вакцинувала 40% дорослих українців.

Наразі у червоній зоні перебуває 10 областей, у помаранчевій – 2, у жовтій – 13 регіонів.

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