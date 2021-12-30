Рекорд випадків у світі, зростання захворюваності в Україні: новини про коронавірус 7 січня
Джерело:24 канал
Перед Різдвом в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19. Минулого тижня у світі виявили рекордну кількість хворих на коронавірус. У ВООЗ розповіли, чому з'являються нові штами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 січня.
Новини про коронавірус в Україні 7 січня
Перед Різдвом в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 6 січня, по всій Україні зареєстрували 7 177 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 866 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 192 інфікованих померли. Натомість одужали 5 595 пацієнтів.
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Охоплення тестування населення
Вчора в країні провели 75 596 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема: методом ПЛР – 34 320, методом ІФА – 5 192, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.
Добовий приріст нових випадків в регіонах:
- Київ – 904;
- Вінницька область – 323;
- Волинська область – 76;
- Дніпропетровська область – 276;
- Донецька область – 218;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 154;
- Запорізька область – 159;
- Івано-Франківська область – 505;
- Київська область – 272;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 87;
- Львівська область – 494;
- Миколаївська область – 163;
- Одеська область – 228;
- Полтавська область – 270;
- Рівненська область – 163;
- Сумська область – 379;
- Тернопільська область – 366;
- Харківська область – 652;
- Херсонська область – 120;
- Хмельницька область – 300;
- Черкаська область – 241;
- Чернівецька область – 133;
- Чернігівська область – 316.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 696 468 хворих на COVID-19. 3 506 509 з них вже подолали хворобу. Натомість померли 97 088 людей.
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 44,9% дорослих громадян отримали 2 дози вакцини. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали дві дози, 5 787 – додаткову дозу, 16 216 – бустерну.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 7 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 7 січня у світі виявили понад 300 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.
Минулого тижня у світі виявили рекордну кількість COVID-хворих
Джерело: MedicalXpress
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за минулий тиждень у світі зареєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус – 9,5 мільйона.
Чому з'являються нові штами коронавірусу
Джерело: ВООЗ
У ВООЗ розповіли про причину появи нових штамів COVID-19. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що причиною цьому є низький рівень вакцинації.