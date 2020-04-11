Новини про коронавірус 11 квітня: перші випадки на Миколаївщині, антирекорд жертв у США

На Миколаївщині зафіксували перші випадки зараження коронавірусом. На Житомирщині COVID-19 підтвердили у 7-місячної дитини. У Збройних силах зареєстрували вже 10 випадків зараження. Від коронавірусу в Іспанії вже померло понад 16 тисяч людей, а у США лише за добу – понад 2 тисячі. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 11 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтверджено 2513 випадків COVID-19 (з них 310 – за останню добу). 73 людини померли від коронавірусу, 79 одужали.

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Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область – 151 випадок;

Волинська область – 52 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська область – 55 випадків;

Донецька область – 11 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 74 випадки (3 летальних);

Закарпатська область – 60 випадків (4 летальних, +1 за добу);

Запорізька область – 64 випадки (1 летальний);

Івано-Франківська область – 274 випадки (17 летальних);

Кіровоградська область – 106 випадків (5 летальних);

м. Київ – 396 випадків (7 летальних);

Київська область – 149 випадків (5 летальних);

Львівська область – 96 випадків (4 летальних, +1 за добу);

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 2 випадки;

Одеська область – 51 випадок;

Полтавська область – 24 випадки;

Рівненська область – 103 випадки (6 летальних);

Сумська область – 69 випадків (2 летальних);

Тернопільська область – 208 випадків (5 летальних);

Харківська область – 8 випадків;

Херсонська область – 28 випадків (1 летальний);

Хмельницька область – 18 випадків (1 летальний, +1 за добу);

Чернівецька область – 409 випадків (8 летальних, +1 за добу);

Черкаська область – 93 випадки (1 летальний);

Чернігівська область – 9 випадків (1 летальний).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.

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Коронавірус COVID-19:статистика

Головні новини про коронавірус в Україні

У Миколаївській області підтвердили перші два випадки коронавірусу. Заразилися літні люди. Вони є жителями села Воронівка, що у Вознесенському районі. За даними ЗМІ, ї х могли інфікувати заробітчани, що нещодавно повернулися до села з Польщі. Наразі стан хворих оцінюють як середньої тяжкості.



х могли інфікувати заробітчани, що нещодавно повернулися до села з Польщі. Наразі стан хворих оцінюють як середньої тяжкості. У місті Коростишів на Житомирщині коронавірус підтвердили у п'яти членів родини, серед яких – 7-місячна дитина. Також COVID-19 виявили у двох лікарів, які контактували з родиною. Всі особи перебувають на самоізоляції, а їхній стан – задовільний.



коронавірус підтвердили у п'яти членів родини, серед яких – 7-місячна дитина. Також COVID-19 виявили у двох лікарів, які контактували з родиною. Всі особи перебувають на самоізоляції, а їхній стан – задовільний. У Збройних силах України станом на 11 квітня зареєстрували вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих є один летальний випадок . Загалом на самоізоляції перебувають 180 осіб. У 20 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 3 доби. У Медичних силах ЗСУ кажуть, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.



на коронавірус. Серед зафіксованих є . Загалом на самоізоляції перебувають 180 осіб. У 20 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 3 доби. У Медичних силах ЗСУ кажуть, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. У Києві за добу виявили 48 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіків віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик. Загалом у столиці – вже 396 інфікованих. Крім того, за добу було зафіксовано ще один летальний випадок. Загальна кількість жертв становить 7 осіб.



COVID-19. Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіків віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик. Загалом у столиці – вже Крім того, за добу було зафіксовано ще один летальний випадок. МОЗ змінило алгоритм щодо тестування хворих на коронавірус. Тепер перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія, навіть летальні випадки. Таким чином, відомство хоче збільшити кількість тестувань на COVID-19.

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Новини про коронавірус у світі за 11 квітня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 1 691 719 випадків COVID-19. 102 502 людини померли від коронавірусу, понад 377 тисяч оужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (501 560), Іспанія (158 273), Італія (147 577), Німеччина (122 171) і Франція (125 931).

Станом на ранок 11 квітня жертвами коронавірусу в США стали вже 18 777 людей . За останню добу померли 2 тисячі 93 людини . Це рекордна кількість жертв не лише в Америці, але й у світі загалом від початку епідемії. Раніше у США найбільше летальних випадків через коронавірус зафіксували 9 квітня. Тоді за добу померли 1 973 людини.



. За останню добу померли . Це рекордна кількість жертв не лише в Америці, але й у світі загалом від початку епідемії. Раніше у США найбільше летальних випадків через коронавірус зафіксували 9 квітня. Тоді за добу померли Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Кількість летальних випадків тут сягнула 16 тисяч. Загальна кількість жертв від коронавірусу в Іспанії станом на 11 квітня становить 16 тисяч 81 людина. Зафіксовано 158 273 випадків зараження , 55 тисяч осіб одужали. Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявляв про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні та про початок деескалації.



Зафіксовано , Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявляв про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні та про початок деескалації. Суттєво зросла кількість інфікованих у Білорусі – лише за останню добу підтвердили 245 випадків. Загалом тут – 2 226 хворих. Зросла на 4 людини й кількість жертв COVID-19 – померли вже 23 людини. Крім того, наразі 52 пацієнти потребують підтримки апарату штучної вентиляції легенів. Щоправда, одужали 172 особи.

​Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином, українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків. Зокрема,не мають можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку. Лише Люблінському воєводстві – 48 таких українців , більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.



Зокрема,не мають можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку. Лише Люблінському воєводстві – , більшість із них навчаються у Люблінській політехніці. 75-річна американська акторка Міа Ферроу зізналася, що її 26-річна донька Квінсі є інфікованою коронавірусом. Наразі вона перебуває в лікарні. Зірка вдочерила дівчину, коли їй був усього один рік, а зараз вона – одружена та виховує маленьку доньку Коретту.



Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу