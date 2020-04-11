Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорд жертв в США

На Николаевщине зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. На Житомирщине COVID-19 подтвердили у 7-месячного ребенка. В Вооруженных силах зарегистрировали уже 10 случаев заражения. От коронавируса в Испании уже умерло более 16 тысяч человек, а в США только за сутки – более 2 тысяч. Последние новости про коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 апреля.

Новости про коронавирус в Украине 11 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 2 513 случаев COVID-19 (из них 310 – за последние сутки). 73 человека умерли от коронавируса, 79 выздоровели.

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География распространения коронавируса в Украине:​

Винницкая область – 151 случай;

Волынская область – 52 случая (2 летальных);

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 11 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 74 случая (3 летальных);

Закарпатская область – 60 случаев (4 летальных, +1 за сутки);

Запорожская область – 64 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 274 случая (17 летальных);

Кировоградская область – 106 случаев (5 летальных);

г. Киев – 396 случаев (7 летальных);

Киевская область – 149 случаев (5 летальных);

Львовская область – 96 случаев (4 летальных, +1 за сутки);

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 2 случая;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 24 случая;

Ровненская область – 103 случая (6 летальных);

Сумская область – 69 случаев (2 летальных);

Тернопольская область – 208 случаев (5 летальных);

Харьковская область – 8 случаев;

Херсонская область – 28 случаев (1 летальный);

Хмельницкая область – 18 случаев (1 летальный, +1 за сутки);

Черновицкая область – 409 случаев (8 летальных, +1 за сутки);

Черкасская область – 93 случая (1 летальный);

Черниговская область – 9 случаев (1 летальный).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.

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Коронавирус COVID-19: статистика

Главные новости про коронавирус в Украине

В Николаевской области подтвердили первые два случая коронавируса. Заразились пожилые люди. Они являются жителями села Вороновка, что в Вознесенском районе . По данным СМИ, их могли инфицировать люди, которые недавно вернулись в село из Польши. Сейчас состояние больных оценивают как средней тяжести.



. По данным СМИ, их могли инфицировать люди, которые недавно вернулись в село из Польши. Сейчас состояние больных оценивают как средней тяжести. В городе Коростышев Житомирской области коронавирус подтвердили у членов семьи, среди которых – 7-месячный ребенок. Также COVID-19 обнаружили у двух врачей, контактировавших с семьей. Все лица находятся на самоизоляции, а их состояние – удовлетворительное.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 11 апреля зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных один летальный случай. Всего на самоизоляции находятся 180 человек. У 20 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток. В Медицинских силах ВСУ говорят, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящие в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

В Киеве за сутки обнаружили 48 новых случаев заражения COVID-19. В частности, заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки – 3, 11 и 15 лет, 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик. Всего в столице – уже 396 инфицированных. Кроме того, за сутки был зафиксирован еще один летальный случай. Общее число жертв составляет 7 человек.

Минздрав изменил алгоритм по тестированию больных коронавирусом. Теперь будут проверять всех с диагнозом пневмония, даже летальные исходы. Таким образом, ведомство хочет увеличить количество тестирований на COVID-19.

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Новости про коронавирус в мире за 11 апреля

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 1 666 766 случаев COVID-19. 100 440 человек умерли от коронавируса, 369 956 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (488 647), Испания (157 053), Италия (147 577), Германия (119 624) и Франция (117 749).

По состоянию на утро 11 апреля жертвами коронавируса в США стали уже 18 777 человек. За последние сутки умерли 2 тысячи 93 человека. Это рекордное количество жертв не только в Америке, но и в мире в целом с начала эпидемии. Ранее в США наибольшее количество летальных случаев из-за коронавируса зафиксировали 9 апреля. Тогда за сутки умерли 1 973 человека.

Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом. Количество летальных случаев здесь достигло 16 тысяч. Общее количество жертв коронавируса в Испании по состоянию на 11 апреля составляет 16 тысяч 81 человек. Зафиксировано 158 273 случая заражения, 55 тысяч человек выздоровели. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял о достижении пика заболеваний коронавирусом в стране и о начале деэскалации.

Существенно возросло количество инфицированных в Беларуси – только за последние сутки подтвердили 245 случаев. Всего здесь – 2 226 больных . Выросло на 4 человека и количество жертв COVID-19 – умерли уже 23 человека . Кроме того, сейчас 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Правда, выздоровели 172 человека .



. Выросло на 4 человека и количество жертв COVID-19 – . Кроме того, сейчас нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Правда, . Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом, украинские студенты оказались заложниками ситуации, ведь они проживают без родителей. В частности, не имеют возможности выйти даже за продуктами или в аптеку. Только в Люблинском воеводстве – 48 таких украинцев, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

75-летняя американская актриса Миа Ферроу призналась, что ее 26-летняя дочь Квинси инфицирована коронавирусом. Сейчас она находится в больнице. Звезда удочерила девушку, когда ей был всего один год, а сейчас она – замужем и воспитывает маленькую дочь Коретту.



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