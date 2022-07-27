У Коростені чули звуки вибухів, але це не "прильоти": військова адміністрація пояснила ситуацію
На Житомирщині зранку 27 липня прогриміли вибухи. Сталося це у Коростені якраз у той момент, коли в області оголосили повітряну тривогу.
Інформацію про вибухи під час тривоги підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк
Згодом у Коростенській районній військовій адміністрації пояснили, що вибухи дійсно лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке припало на повітряну тривогу.
Просимо не панікувати та не поширювати чутки,
– додали у Коростенській РВА.
Ворог обстрілює українські міста: останні новини
- Вранці 27 липня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Звуки вибухів в області пролунали під час сигналів повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов майже одразу підтвердив інформацію про "прильоти". Спершу мер повідомив, що жертв немає, втім вже зараз заявив, що, на жаль, є постраждалі.
- Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і вдень, і вночі. 27 липня ворог застосовував системи залпового вогню, а також нетипові ракети С-300. Попередньо, жертв внаслідок обстрілів немає. Однак ворог уразив кілька об'єктів промислової та критичної інфраструктури.
А напередодні, 26 липня, окупанти знову випустили ракети з авіації акваторії Чорного моря. Ціллю росіян стало мирне селище Затока, де щороку відпочивають тисячі людей. В Одеській ОВА вважають, що зараз росія повторює сирійський сценарій. Жахливу новину прокоментував Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.
Український лідер констатував, що саме важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря, де жили та відпочивали люди.
І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться,
– наголосив президент.
Звернення Володимира Зеленського за 26 липня: дивіться відео