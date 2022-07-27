У Коростені чули звуки вибухів, але це не "прильоти": військова адміністрація пояснила ситуацію

На Житомирщині зранку 27 липня прогриміли вибухи. Сталося це у Коростені якраз у той момент, коли в області оголосили повітряну тривогу.

Інформацію про вибухи під час тривоги підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк

Згодом у Коростенській районній військовій адміністрації пояснили, що вибухи дійсно лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке припало на повітряну тривогу.

Просимо не панікувати та не поширювати чутки,

– додали у Коростенській РВА.