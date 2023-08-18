Вимагав хабарі й погрожував бійцям: на Одещині викрили командира взводу військової частини

Правоохоронці з ДБР 18 серпня розповіли, що вдалося викрити посадовця однієї з військових частин в Одеській області, який вимагав хабарі з українських військових. Зокрема, він вимагав "плату" за можливість взяти відгул з частини.

Крім цього, командир також погрожував бійцям, якщо вони відмовлялися платити гроші. Тому тепер правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у незаконному збагачені.

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ДБР оголосила підозру командиру взводу

Правоохоронці повідомили, що командир взводу однієї з військових частин в Одеській області вимагав від бійців "таксу" у розмірі 4 тисяч гривень. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби або навіть фізичною розправою.

За оперативними даними, таким чином командир витребував щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Наразі працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів,

– сказали у бюро.

Також ДБР встановило факти застосування сили командиром та побиття бійців. Тож йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а також застосуванню насильства до підлеглого.

Командир взводу вимагав хабар у бійців за відгул / Фото ДБР

Коли його провину доведуть у суді, то йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Наразі ДБР просить про те, щоб підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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