Писали, що одна нирка, хоча навіть не було операції, – Лубінець про корупцію у системі ВЛК
Головна проблема військово-лікарських комісій полягає в системній корупції всередині існуючої системи. За певну суму ухилянту можуть записати будь-який діагноз.
Про важливість прийнятих рішень на засіданні РНБО щодо ВЛК в ефірі телемарафону розповів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, наразі навіть не можна уявити масштаби зловживань.
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Проблеми ВЛК в Україні
Наразі система ВЛК працює на тому, що всі прагнуть заробити гроші. За суму від 5 до 15 тисяч доларів людина може отримати будь-який діагноз. Наразі корупція є величезною та найголовнішою проблемою військово-лікарських комісій.
У нас є такі випадки, коли писали, що у людини одна нирка. Хоча у людини їх дві й вона ніколи не проходила жодних хірургічних втручань. Таких випадків, повірте, у нас дуже багато,
– заявив Лубінець.
Він переконаний, що те, що питання вже вийшло на рівень засідання РНБО є абсолютно логічним у цій ситуацій. Лубінець сподівається, що після прийнятих рівень відбудуться кардинальні зміни.
Також уповноважений зазначив, що його інституція вже перевірила 70% ВЛК в Україні – всього їх 833. У це число входять і ті комісії, що розташовані поблизу фронту. Лубінець пообіцяв Володимиру Зеленському, що перевірки закінчаться за три тижні. Після цього буде аналіз всіх створених військово-лікарських комісій.
Провели засідання РНБО щодо ВЛК
- Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання РНБО, на якому прийняв важливі рішення щодо військово-лікарських комісій. Зокрема, президент постановив переглянути ті рішення ВЛК з 24 лютого, які можуть бути сфальсифіковані.
- Згодом у вечірньому зверненні Зеленський зазначив у деяких областях після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Тривають перевірки військово-лікарських комісій – винні будуть покарані.
- Десятки тисяч людей визнали непридатними до військової служби. Значна частина цих рішень можуть бути сфабриковані саме через корупційні схеми.