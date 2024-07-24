До 150 тисяч доларів на місяць: ТЦК на Тернопільщині викрили на хабарях

У Тернопільській області представники районного ТЦК налагодили схему уникнення мобілізації для військовозобов'язаних. За місяць вони "заробляли" від 100 до 150 тисяч доларів.

Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Корупція у ТЦК на Тернопільщині

Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів,

– розповіли у поліції.

Зокрема, за те, аби повпливати на членів ВЛК задля списання з військової служби хотіли від 5 до 15 тисяч доларів. Таку ж суму просили за "допомогу" у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

Поліціянти з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків. У ході операції вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців.

Обшуки через незаконну діяльність ТЦК: дивіться відео

Варто вказати, що під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня за систематичні хабарі затримали керівника Борщівського ТЦК. Тоді повідомлялося, що поліція разом зі спецпризначенцями проводить обшуки у Чортківському та Тернопільському районах для виявлення можливих спільників та розкриття повної схеми корупції.