"Маємо остаточно ліквідувати олігархічно-корупційний вплив": Зеленський провів широку нараду

Президент Володимир Зеленський провів широку нараду щодо концепту посилення демократії в Україні. Зокрема, на ній говорили про викорінення олігархічно-корупційного впливу.

За інформацією Офісу Президента, на нараді були присутні представники уряду України, Верховної Ради України, органів правопорядку, прокуратури та антикорупційних органів.

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Зеленський провів нараду щодо викорінення корупції

Президент розповів, що провів широку нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Генерального прокурора.

Маємо остаточно ліквідувати будь-який олігархічно-корупційний вплив на органи державної влади в Україні та гарантувати стійкість демократії в нашій державі – довгостроково. Сьогодні були запропоновані відповідні концептуальні кроки та план заходів для їх реалізації, – наголосив український лідер.

За його словами, поряд із найголовнішим викликом сьогодення з відбиття агресії Росії українська влада також має працювати над подоланням зовнішніх, внутрішніх загроз та реалізацією інших елементів, зокрема щодо забезпечення справедливості для наших громадян. Для цього потрібні кроки, що дадуть змогу забезпечити реалізацію справедливості, яку відчуватимуть люди.

"Такі заходи надзвичайно потрібні, і вони повинні мати дуже конкретні прояви у державній політиці", – вважає глава держави.

Учасники наради запропонували підготувати концепт посилення стійкості демократії в Україні та розробити покроковий план його реалізації. У відповідь Зеленський зазначив, що заходи, які міститимуться в концепті, мають стосуватися абсолютно всього:

захисту національної безпеки України,

остаточного очищення від олігархічного та корупційного впливу тощо.

Він подякував правоохоронцям за всю зроблену ними роботу, особливо за результати останніх місяців.

"Ми бачимо дуже чітко, що в олігархічних кланів в Україні немає майбутнього. Це очевидно з тих кримінальних проваджень, які реалізувалися правоохоронними, антикорупційними органами. Це має дати довгострокові результати", – сказав український лідер.

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Учасники наради отримали низку завдань

Окрім того, на думку президента, держава має забезпечити довгострокові ефективні гарантії того, що за будь-якого розвитку ситуації в Росії Україна буде захищена від діяльності, спрямованої на підрив демократії всередині нашої країни.

Ми повинні захистити нашу державу, устрій, наші цінності, передусім свободи й демократії,

– наголосив він.

Під час зустрічі усі присутні погодилися, що концепт має містити кроки в напрямі підтримки розвитку:

конкуренції, демонополізації та справедливого розподілу ресурсів,

прозорих механізмів взаємодії з державою.

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та інші органи державної влади повинні здійснити низку кроків щодо:

зміцнення парламентаризму та можливостей виборців впливати на управління державою,

посилення інституційних спроможностей органів державної влади, зокрема органів правопорядку, прокуратури та антикорупційних органів,

розвитку судової влади,

реалізації гарантій політики рівності у відносинах між державою та всіма економічними суб'єктами,

розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави тощо.

"Справедливість важлива для нас. Відповідна політична воля є. І завдяки системній і злагодженій роботі державних інституцій в Україні, а також підтримці громадянського суспільства, я впевнений, ми можемо все це реалізувати", – підсумував глава держави.

У зустрічі взяли участь:

Генеральний прокурор Андрій Костін,

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук,

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,

голова Національної поліції України Іван Вигівський,

голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко,

заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко,

директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос,

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр юстиції України Денис Малюська,

голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков,

виконувач обов'язків директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук,

директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Дивіться фото з наради / Фото Офісу Президента