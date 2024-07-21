Зеленський окреслив рівень корупції в Україні на тлі останніх скандалів

Володимир Зеленський висловився щодо рівня корупції. Глава держави зазначив, що Україна продовжує боротися із цим негативним явищем.

Про це президент України розповів в інтерв'ю BBC. Окрім того, Зеленський сказав про результати боротьби із корупцією, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про рівень корупції в Україні

Глава держави наголосив, що українська влада просто бореться з корупцією. Президент вважає, що наша держава робить все максимально, наскільки це можливо на час війни.

Ми це робимо. У нас цю боротьбу видно. У нас є результат. Ми не заплющуємо очі на це. В нас немає чужих, своїх, нам все одно,

– сказав український лідер.

Президент Зеленський також наголосив на постійних зусиллях, спрямованих на боротьбу з корупцією в країні. Він підкреслив видимий прогрес, що досягається, і підтвердив прихильність до розв'язання всіх питань без винятку. Він визнав наявність помилок і недосконалості в системі.

"Ми були в системі Радянського Союзу, довгі роки. А після цього в нас незалежність, відновлення незалежності, молода держава з наслідками, з тими самими колись партійними робітниками, які тепер вже залишилися в незалежній Україні, але з тими самими звичками тощо", – зауважив президент.

Попри труднощі, Зеленський висловив упевненість у досягненні значних результатів у боротьбі з корупцією. Він відзначив створення антикорупційних органів як вирішальний крок у цій справі, підкресливши їхню незалежність і ефективність у боротьбі з корупцією, що робить їх одними з найпотужніших і найскладніших інституцій у Європі.