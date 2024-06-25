Збитки на понад 17 мільйонів: НАБУ та САП викрили корупційну схему на "Укрзалізниці"

НАБУ і САП викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин. Відповідні дії вдалося здійснити спільно з СБУ.

Внаслідок цієї корупційної схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 17 мільйонів гривень. Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

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НАБУ і САП викрили корупційну схему

За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.

Впродовж квітня 2021 – лютого 2022 років. він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що внаслідок цього "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 17,1 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину. Про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, інша злочинна схема завдала Укрзалізниці збитки на понад 200 мільйонів гривень. Зараз справа спрямована на розгляд Вищого антикорупційного суду. Розслідування розпочалося ще у 2020 році.