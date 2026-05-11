Керівництво запорізького вишу судитимуть за схему на понад 50 мільйонів гривень. Через їхні дії 3 тисячі військовозобов'язаних "аспірантів" ухилилися від мобілізації, отримавши фіктивні відстрочки.

Оборудку викрили після того, як держатель ЄДЕБО зафіксував підозрілу масову реєстрацію вступників та звернувся до правоохоронців. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про корупцію у виші Запоріжжя?

Слідство встановило, що організатором оборудки був ректор та власник приватного університету у Запоріжжі.

До схеми він залучив свою доньку, яка працює проректором з науково-педагогічної та наукової роботи у виші, а також ще трьох проректорів, заступника директора одного з інститутів, начальника центру інформаційних систем та працівників відділу аспірантури.

Вони підробляли документи, вносили неправдиві дані та незаконно втручалися у державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ створювалися заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не навчалися.

Довідково. ЄДЕБО – це Єдина державна електронна база з питань освіти, яка працює з 2012 року. Вона забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти.

Схемою за 2 роки скористалася майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Приблизно 3 тисячі із них отримали підстави для відстрочки.

При цьому ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено у 13 разів – університет мав право прийняти не більше ніж 265 аспірантів.

За свої послуги виш просив офіційну оплату навчання – майже 20 тисяч гривень за два семестри, а також окрему неправомірну вигоди – від кількохсот до понад 260 тисяч гривень з особи.

Зверніть увагу! Загалом організатори заробили на схемі понад 50 мільйонів гривень.

МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.

До суду уже скеровано обвинувальний акт щодо 9 учасників злочинної організації. Усім інкриміновано участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми додатково – створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.

Освіта не може бути прикриттям для торгівлі відстрочками. А диплом чи статус аспіранта – інструментом ухилення від обов'язку перед державою,

– зазначив генпрокурор Кравченко.

Підозрювані у корупції у виші Запоріжжя / Фото прокуратури

Інші скандали в українській освіті

Нещодавно у скандал потрапив приватний Київський університет культури та державний Київський національний університет культури і мистецтв. Обидва пов'язані із Михайлом Поплавським. 7 травня поліція проводила обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв. Цю інформацію підтвердила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.