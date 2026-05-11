27 березня у КНУКіМ викрили масштабну корупційну схему. Службовці і посадовці Міністерства освіти та науки України вносили неправдиві дані про студентів та штатний розпис, аби збільшити фінансування.
Упродовж 2022 – 2023 років з державного бюджету виш отримав близько 760 мільйонів гривень за програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики".
Тоді джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що обшуки проводили, зокрема, у Поплавського. Тривало досудове розслідування. У СБУ повідомляли, що фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Цікаво, що ці університети вже опинялися в центрі скандалу. Так, у 2014 році приватний КУК міг використовувати ресурси державного КНУКіМ для навчання студентів-контрактників. Студентів зараховували до приватного ВНЗ, але навчалися вони на базі державного.
Що відомо про відстрочку для аспірантів?
У 2026 році зберігається право на відстрочку від мобілізації для аспірантів. Але лише тих, хто навчається за денною або дуальною формою на бюджетній основі.
Закон обмежує надання відстрочки для контрактників. Адже контрактна аспірантура наразі в Україні лише заочна або вечірня, що не дає права на захист.
Інформація про усіх студентів і аспірантів зберігається у ЄДЕБО. Саме ці дані використовують для підтвердження статусу здобувача освіти. Якщо інформація про навчання є в реєстрі, право на відстрочку зберігається, тож потреби постійно підтверджувати його в ТЦК нема.
Аспірантам важливо стежити, щоб дані про їхнє навчання були коректно внесені до державних реєстрів.
Також аспіранти, які мають право на відстрочку, не повинні щороку проходити ВЛК. Юрист Владислав Дерій пояснив, що вона визначає придатність до служби, а не підтверджує це право.
Але ТЦК може направити на ВЛК після закінчення навчання або якщо є якісь суперечності у документах щодо стану здоров'я.