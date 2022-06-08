Корупція від окупантів: гауляйтер у Маріуполі розпродає злите дизпаливо та гуманітарку

Місцевий маріупольський гауляйтер Іван Топузов (колишній селищний голова) увійшов в справжню колаборацію з окупантами.

Він допомагає росіянам продавати усе награбоване Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Допомагає зливати пальне

Він разом з окупантами забезпечує продаж вкраденого дизельного палива фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу. Його просто зливають з баків. Потім продають за смішною і далекою від реальності ціною – по 20 гривень за літр.

А на заправках окупантів крадене пальне можна зустріти мінімум по 26 гривень літр. Не дивно, що усі гроші забирають собі самі росіяни. Тож тамтешній гауляйтер бідкається на "малі відсотки".

Думаю подібне розкрадання цілком погоджено з ФСБ та так званим "міністерством державної безпеки". Бо інакше або вони не такі страшні, або без варіантів,

– вважає Андрющенко.

Топузов відправляє односельців на "фільтрацію"

Однак Топузов на цьому не зупинився. Аби ніхто з місцевих напряму не мав змогу нічого купити у росіян, він масово відправляє односельчан на "фільтрацію".

Доноси пише його секретарка Тетяна Бутяєва, аби ніхто не втрутився у махінацію.

Ще в схемі розкрадання російської солярки залучено Аврамова Анатолія – колишнього голову, а також сумнівного елемента часів Януковича.

Розпродаж гуманітарки

Також по магазинах та ринках Урзуфа, що на Донеччині, вже помітили й розпродаж гуманітарки – товарів, які поставляються російській держслужбі.

Що зараз відбувається у Маріуполі

Російські окупанти нещадно знищили Маріуполь. Тепер вони намагаються захопити все, що ще вціліло. Наприклад, навіть місцеві відділення Укрпошти.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

При цьому окупанти нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах – звідти вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять свої, російські книги.

За останніми даними Петра Андрющенка, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей, а населення міста зменшилося у 5 разів.

, нещодавно керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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