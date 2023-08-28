На Харківщині військком нарахував підставній жінці 680 тисяч "бойових"

У Харківській області керівництво військкому підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка не з'являлася на робочому місці й не виконувала свої посадові обов'язки. Ба більше, їй виписували зарплатню з надбавками.

За рік та чотири з половиною місяці "служби" у військкоматі жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями. Загальна сума нарахувань склала близько 680 тисяч гривень.

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Що відомо про схему

Як встановило слідство, на початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємця, керуючись корисливою метою. Жінку нібито оформили для проходження служби до районного військкомату, однак по суті на її особу просто "зливали" заробітну плату.

Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу, з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород нібито за безпосередню участь у бойових діях. На цю роль погодилась знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов'язки та не виходила на службу,

– пояснили в Офісі Генпрокурора.

У поліції уточнили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи.

Службовцям вже повідомили про підозри

Правоохоронці провели обшук за місцем роботи фігурантів у приміщенні РТЦК та СП, де виявили документацію, яка підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.

Службовим особам вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання посадовцям запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.