СБУ провела зустріч із керівниками підрозділів ВЛК: скільки справ уже відкрито
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Командування Медичних сил ЗСУ та СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК. Подібна розмова була необхідна для ефективного запобігання корупційним проявам.
Адже важливо налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК. Про це йдеться у повідомленні командування Медичних сил ЗСУ.
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СБУ зустрілася із керівниками підрозділів ВЛК
Тільки з початку 2024 року СБУ відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.
У щонайменше двох із вищезгаданих випадків йшлося про протиправну діяльність співробітників Військово-лікарської комісії у складі організованих злочинних груп.
За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що своєю чергою командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави, зокрема її обороноздатності проти російських загарбників.
"Представники командування Медичних сил подякували спецслужбі за швидке реагування на корупційні прояви в медичній вертикалі. Загалом на зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК ЗСУ", – додали там.