Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

Що відомо про жбурляння кошенят?

Як повідомили у поліції, сталось це в одному із сіл Таращанської громади на Білоцерківщині. Там 18-річна дівчина силоміць кинула кошеня об стіну. Правоохоронці дізнались про скоєне з соцмереж, адже фігурантка фіксувала свої дії на камеру мобільного телефону.

Представники громадської організації "Безпритульні. Богуславщина" встановили адресу авторки відео та вилучили у неї двох кошенят. За словами волонтерів, стан тварин був критичний.

Наразі двоє кошенят, які були виявлені в будинку, перебувають під наглядом фахівців у одній з ветеринарних клінік Обухівського району. Їм надається кваліфікована допомога,

– запевнили в поліції.

Як повідомили в ГО, ветеринари не виявили черепно-мозкових травм, однак діагностували інфекцію, наявність паразитів і виснаження у тварин.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу фігурантки та вилучили у неї ґаджет із записом.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

