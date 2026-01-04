Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
Що відомо про жбурляння кошенят?
Як повідомили у поліції, сталось це в одному із сіл Таращанської громади на Білоцерківщині. Там 18-річна дівчина силоміць кинула кошеня об стіну. Правоохоронці дізнались про скоєне з соцмереж, адже фігурантка фіксувала свої дії на камеру мобільного телефону.
Представники громадської організації "Безпритульні. Богуславщина" встановили адресу авторки відео та вилучили у неї двох кошенят. За словами волонтерів, стан тварин був критичний.
Наразі двоє кошенят, які були виявлені в будинку, перебувають під наглядом фахівців у одній з ветеринарних клінік Обухівського району. Їм надається кваліфікована допомога,
– запевнили в поліції.
Як повідомили в ГО, ветеринари не виявили черепно-мозкових травм, однак діагностували інфекцію, наявність паразитів і виснаження у тварин.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу фігурантки та вилучили у неї ґаджет із записом.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нещодавні схожі інциденти
Раніше повідомлялось, що на Львівщині двоє неповнолітніх знущалися з кошеняти, також кидаючи його об стіну. Поліція притягнула до відповідальності батьків підлітків.
В Одесі відкрили бізнес із добової оренди кошенят. Зоозахисники та користувачі соцмереж критикують практику, закликавши забрати тварин у власників.
Зоозахисні організації після російського авіаудару по передмістю Харкова заявили про жорстоке поводження з тваринами в екопарку нардепа Олександра Фельдмана.