Космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону

Масштабні заворушення в Казахстані спричинили занепокоєння і на космодромі "Байконур". Його, нагадаємо, орендує Росія.

Загалом у регіоні космодрому ситуація спокійна. А проте його все ж взяли під посилену збройну охорону.

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Біля космодрому "Байконур" ситуація спокійна, але охорону посилили

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитрл Рогозін повідомив журналістам, що на космодромі "Байконур" (належить Казахстану, але орендований Росією) та у місті Байконур біля нього підприємства та міські служби працюють у штатному режимі.

Оперативний штаб повністю контролює ситуацію в місті. Озброєну охорону ключових об'єктів космодрому посилили,

– заявив Рогозін.

Нагадаємо, "Байконур" – найбільший у світі діючий космодром. Його побудували за часів СРСР на території Казахстану, після розвалу якого комплекс перейшов під контроль казахів. Нині ж він перебуває в оренді у Росії за договором до 2050 року.

раніше влада оголосила про початок в Алмати антитерористичної операції. У місті то зникає, то з'являється інтернет, тож інформації про перебіг операції – мало.

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