У Косові оголосили день жалоби за загиблими в лікарні

Після вибуху в лікарні в Косові на Івано-Франківщині оголосили жалобу за загиблими. Трагедія забрала життя 4 людей.

У Косові 30 грудня оголошено траурним днем. Про таке рішення повідомив міський голова Юрій Плосконос.

Зверніть увагу 5 кисневих концентраторів та заупокійна свічка: у прокуратурі назвали причину пожежі у Косові

Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП "Косівська ЦРЛ" на території Косівської міської територіальної громади,

– йдеться в наказі мера.

Відповідно до цього розпорядження, усі прапори на державних будівлях приспустять. Також обмежать проведення розважальних заходів.

Вибух в Косівській лікарні: головне

Увечері 28 грудня на першому поверсі Косівської лікарні на Івано-Франківщині в реанімації стався вибух.

Через пожежу 3 людей загинули. Ще один пацієнт помер від коронавірусу.

Трьох медиків госпіталізували, двоє з яких у важкому стані. Одна з лікарок отримала 90% опіків.

За попередніми даними, причиною вибуху стала заупокійна свічка, яку один із працівників поставив у палаті за померлим пацієнтом. У палаті працювали 5 кисневих концентраторів.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родичам та близьким загиблих.